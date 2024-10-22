الجمعية العلمية لهشاشة العظام تعقد يوما علميا

وأكد رئيس الجمعية، الدكتور فارس حداد، أن حملة اليوم العالمي لهشاشة العظام تهدف هذا العام إلى رفع الوعي حول أهمية صحة العظام، مشددا على ضرورة إدراك المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية والسلطات الصحية لأهمية صحة وتجنب ما يؤدي إلى هشاشة العظام أو ضررها، وأن تكون صحة العظام من أولويات الرعاية الصحية، حيث تشكل هشاشتها عبئا اقتصاديا وبشريا على مستوى العالم.
وحثت الجمعية سلطات الرعاية الصحية على إعطاء الأولوية لصحة العظام من خلال الاستثمار في برامج تنسيق الرعاية بعد الكسور، مؤكدة أهمية تأمين تغذية سليمة وتوفير علاجات بأسعار تفضيلية لعلاج هشاشة العظام، والعمل على تخفيض أسعارها وأسعار الفحوصات المخبرية اللازمة.
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