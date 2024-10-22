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الجمعية العلمية لهشاشة العظام تعقد يوما علميا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 22-10-2024 01:12 م

الوكيل الإخباري- عقدت الجمعية الأردنية لهشاشة العظام، المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنيين، يوماً علمياً تحت شعار "قل لا للعظام الهشة" بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام، أمس الاثنين.

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وأكد رئيس الجمعية، الدكتور فارس حداد، أن حملة اليوم العالمي لهشاشة العظام تهدف هذا العام إلى رفع الوعي حول أهمية صحة العظام، مشددا على ضرورة إدراك المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية والسلطات الصحية لأهمية صحة وتجنب ما يؤدي إلى هشاشة العظام أو ضررها، وأن تكون صحة العظام من أولويات الرعاية الصحية، حيث تشكل هشاشتها عبئا اقتصاديا وبشريا على مستوى العالم.


وحثت الجمعية سلطات الرعاية الصحية على إعطاء الأولوية لصحة العظام من خلال الاستثمار في برامج تنسيق الرعاية بعد الكسور، مؤكدة أهمية تأمين تغذية سليمة وتوفير علاجات بأسعار تفضيلية لعلاج هشاشة العظام، والعمل على تخفيض أسعارها وأسعار الفحوصات المخبرية اللازمة.

 
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