الجمعية الفلكية الأردنية: البدر العملاق يزين سماء الأردن مساء الأربعاء

الوكيل الإخباري- يكتمل بدر "القندس" العملاق؛ أو ما يُعرف بـ "السوبرمون" يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 4:19 مساءً بتوقيت الأردن؛ أي قبل نحو ساعة وست دقائق من شروق القمر بلونه الأحمر خلف الأفق الشرقي الأردني، وفق رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي. اضافة اعلان





وسيكون القمر لحظة اكتماله في برج الثور، وهو ثاني الأقمار العملاقة في العام الحالي، يليه بدر عملاق آخر في 4 كانون الأول المقبل، وهو الأخير في هذه السنة.



ويشرق البدر العملاق مساء الأربعاء، عند الساعة 5:25 مساءً من جهة الشرق، ويغرب صباح الخميس عند 6:36 صباحا من جهة الغرب، حيث يبقى ساطعا طوال ليلة الأربعاء/الخميس حسب توقيت الأردن.



وقال السكجي إن مصطلح البدر العملاق ليس مبالغة لغوية، بل هو تعبير علمي نسبي يشير إلى اكتمال القمر عندما يكون في مداره قريبا من الحضيض القمري بنسبة لا تقل عن 90%.



وأوضح أنه "في هذه الحالة، يبدو القمر أكبر بنحو 14% وأكثر سطوعا بنحو 30% مقارنة ببدرٍ عادي عند الأوج القمري، إلا أن تمييز هذا الفرق بدقة بالعين المجردة يتطلب بعض المهارات الفلكية".



ويُعرف هذا البدر في الثقافات العالمية باسم "بدر القندس" (Beaver Moon)، وهي تسمية تعود إلى قبائل الألغونكوين في أميركا الشمالية، فقد كان شهر تشرين الثاني هو الوقت الذي تنشط فيه القنادس لبناء مساكنها وأنفاقها استعدادا لفصل الشتاء، مما جعله موسمًا لصيدها والاستفادة من فرائها.



وتحمل التسمية قيمة رمزية تعبّر عن العمل الجاد والاستعداد للمستقبل، تماما كما تفعل القنادس قبل الشتاء، كما يُعرف أيضًا باسم بدر أواخر الخريف أو بدر الحفر والخدش، إشارة إلى سلوك الحيوانات التي تبدأ بحفر مساكنها استعدادًا للأيام الباردة، ويسمى أيضا بقمر الصقع أو قمر الثلج، وفق السكجي.



وأضاف أن هذا البدر يعدّ العملاق الأقرب إلى الأرض خلال العام الحالي؛ إذ تُظهر الحسابات الفلكية أن المسافة بين الأرض والقمر لحظة اكتماله يوم الأربعاء تبلغ 356,980 كيلومترًا، وهي الأقرب للأرض منذ شباط 2019، ويبلغ قطره 33.47 دقيقة قوسية، وهي قيمة تفوق قطر البدر العملاق السابق في تشرين الأول (33.06 دقيقة قوسية).



وبين السكجي أن مسافة الأوج القادمة ستكون 406,693 كيلومترًا (في 20 تشرين الثاني الساعة 5:48 صباحًا بتوقيت الأردن)، وقطره 29.38 دقيقة قوسية، في حين يبلغ الحضيض القادم 356,833 كيلومترًا (في 6 تشرين الثاني الساعة 1:29 صباح الخميس) وقطره 33.49 دقيقة قوسية.



وأوضح أن الحسابات الفلكية تُظهر قيمة النسبة المعيارية 99.7%، وهي أعلى من الحد المطلوب (90%)، مما يؤكد تصنيف بدر نوفمبر بدرا عملاقا وفق المعايير الفلكية المعتمدة.



ومن الجدير بالذكر أن الدقيقة القوسية (ستين دقيقة في الدرجة الواحدة) يمكن تقديرها بسهولة عبر عرض الإصبع الصغير (الخنصر) عند مدّ الذراع بالكامل نحو الأفق، وهي طريقة مبسطة لتقدير الزوايا والمسافات القوسية في السماء بالعين المجردة.



ويظهر البدر العملاق بلونٍ أحمر أو وردي عندما يكون قريبًا من الأفق بسبب تأثير الغلاف الجوي للأرض على ضوء القمر المنعكس من الشمس؛ إذ يمرّ الضوء عبر طبقة أكثر سُمكًا من الغلاف الجوي، فتمتص جزيئات الهواء والغبار وبخار الماء الألوان القصيرة الموجة كالأزرق والأخضر، بينما يبقى اللون الأحمر (الأطول موجة) قادرًا على الوصول إلى أعيننا، مما يجعل القمر يبدو أحمر أو ورديًا أو برتقاليًا في مشهدٍ يجمع بين جمال الطبيعة وروعة الفيزياء الجوي.