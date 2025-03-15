الجمعية الفلكية تتوقع موعد عيد الفطر في الأردن وعدد ايام الصيام

01:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724002 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الفلكية الأردنية أن رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم السبت 29 آذار 2025 غير ممكنة، سواء بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة البصرية مثل التلسكوبات والمناظير، وذلك في الأردن وكامل العالم الإسلامي. اضافة اعلان





وأوضحت الجمعية، استنادًا إلى الحسابات الفلكية، أن وقت الاقتران (المحاق) سيكون عند الساعة 1:58 ظهرًا يوم السبت 29 آذار 2025، في حين ستكون زاوية ارتفاع الهلال فوق الأفق عند الغروب 1.4 درجة فقط، وزاوية الاستطالة بين القمر والشمس 2.2 درجة، بينما سيظل الهلال في السماء لمدة 10 دقائق فقط بعد الغروب، مع عمر يبلغ 4 ساعات و56 دقيقة وإضاءة ضعيفة جدًا بنسبة 0.1%.



وبحسب البيانات الفلكية المستندة إلى أكثر من 3000 رصد موثق، فإن رؤية الهلال ستكون مستحيلة في الأردن والدول المحيطة حتى باستخدام التلسكوبات. كما أكد معيار "عودة"، المستند إلى 737 رصداً موثقاً، أن الهلال لن يكون مرئيًا في أي مكان من العالم الإسلامي مساء السبت.



وبناءً على هذه المعطيات، فمن المتوقع أن يتم إكمال شهر رمضان 30 يومًا، وعليه، يكون يوم الأحد 30 آذار 2025 هو المتمم لشهر رمضان، في حين سيكون يوم الإثنين 31 آذار 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.



وأكدت الجمعية الفلكية الأردنية أن إعلان بداية الأشهر الهجرية رسميًا، بما في ذلك موعد عيد الفطر، هو من اختصاص مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، مشددة على أن الحسابات الفلكية تقدم تقديرًا علميًا مبنيًا على المعطيات الفلكية الدقيقة، لكن القرار النهائي يبقى بيد الجهات الدينية المختصة.