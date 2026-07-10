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الجهاز الفني الجديد للفيصلي يصل إلى عمّان تمهيدا لتحضيرات الموسم الجديد

الجهاز الفني الجديد للفيصلي يصل إلى عمّان تمهيدا لتحضيرات الموسم الجديد
الجهاز الفني الجديد للفيصلي يصل إلى عمّان تمهيدا لتحضيرات الموسم الجديد
 
الجمعة، 10-07-2026 06:37 م
الوكيل الإخباري-  وصل المدير الفني المصري طارق مصطفى وأعضاء الجهاز الفني المعاون لفريق النادي الفيصلي إلى العاصمة عمّان، الجمعة، تمهيدًا لبدء مهامهم الفنية والإشراف على تحضيرات الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.اضافة اعلان


ويضم الجهاز الفني إلى جانب المدير الفني طارق مصطفى، المدرب العام أمير محمد عبد العزيز، ومساعد المدرب عصام أحمد عبده، ومدرب حراس المرمى عامر شفيع، ومدرب اللياقة البدنية إبراهيم المنفلوطي، ومحلل الأداء إياد علوان، وذلك بعد أن أعلن النادي تشكيل الجهاز الفني بصورة رسمية خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني قيادة تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع إدارة النادي، لوضع برنامج الإعداد للموسم الجديد، والوقوف على جاهزية اللاعبين، إلى جانب تقييم احتياجات الفريق الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويأتي وصول الجهاز الفني في إطار خطة النادي الرامية إلى استكمال استعداداته للموسم الكروي المقبل، بعدما تعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى لقيادة الفريق الأول، ضمن مساعي الإدارة لتوفير أفضل الظروف الفنية للمنافسة على الألقاب المحلية والاستحقاقات المقبلة.
 
 


gnews

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