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الجيش: إحباط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة الجنوبية

المظبوطات
المضبوطات
 
السبت، 19-07-2025 02:07 م
الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.
 
 
gnews

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