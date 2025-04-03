الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم

وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض على إثنين فيما تراجع الثالث إلى العمق السوري، وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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