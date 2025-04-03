الخميس 2025-04-03 11:31 م
 

الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
 
الخميس، 03-04-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت الخميس، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.اضافة اعلان


وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض على إثنين فيما تراجع الثالث إلى العمق السوري، وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع حالات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
gnews

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