الجيش: تمارين في خليج العقبة تتضمن تفجيرات داخل البحر

وبيّن المصدر أن سيناريو التمرين البحري الذي سينفذ بداية الشهر المقبل يتضمن عمليات اعتراض بحري وتفجيرات داخل البحر ضمن المياه الإقليمية الأردنية، داعيا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة واستقاء هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.
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