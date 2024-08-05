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الجيش: تمارين في خليج العقبة تتضمن تفجيرات داخل البحر

أرشيفية
شعار القوات المسلحة الأردنية




 

الإثنين، 05-08-2024 08:07 م

الوكيل الإخباري-  صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن ما يتم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خليج العقبة، يأتي ضمن التمارين التي تجريها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية استعدادا لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس ٢٠٢٤.


وبيّن المصدر أن سيناريو التمرين البحري الذي سينفذ بداية الشهر المقبل يتضمن عمليات اعتراض بحري وتفجيرات داخل البحر ضمن المياه الإقليمية الأردنية، داعيا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة واستقاء هذه الأخبار من مصادرها الرسمية.

gnews

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