الجيش يبدأ استقبال طلبات الإلتحاق بالبعثات العسكرية الخارجية

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الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء بإستقبال طلبات الإلتحاق بالبعثات العسكرية الخارجية لعام 2025. اضافة اعلان





وقالت القيادة اليوم الخميس، إنه على الراغبين بتقديم طلب الالتحاق الإطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الالكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق (إي فواتيركم efawateercom) من خلال الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo/Account/Login?ReturnUrl=%2F)، وسيتم بدء تقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 19/06/2025 ولغاية يوم السبت الموافق 19/07/2025.



الشروط والتعليمات



‌أ. يستفيد من البعثات العسكرية الخارجية الطلاب الذكور فقط من أبناء العسكريين العاملين أو المتقاعدين أو الشهداء من (ضباط، ضباط صف وأفراد القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي فقط).



‌ب. أن يكون أردني الجنسية.



‌ج. أن يكون مواليد 01/01/2006 وما بعد على أن يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ 31/12/2025.



‌د. أن يكون أعزب.



‌ه. أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.



‌و. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.



‌ز. أن لا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية فقط عن (70%) بفرعيها (العلمي والادبي) للعام الدراسي الحالي 2025 (الدورة الصيفية فقط).



‌ح. أن لا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن (90%) للتنافس على شواغر الطب وحسب ما تقرره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا العام وعن (80%) للتنافس على شواغر الهندسة وعن (70%) للتنافس على شواغر العلوم البحرية والعلوم العسكرية بحيث يتناسب فرع الثانوية العامة مع البعثة الدراسية إذ يشترط الفرع العلمي للتقدم لبعثات الطب والهندسة والعلوم البحرية (حسب شروط الدولة المستضيفة) وحسب ما هو معمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



‌ط. أن لا يقل الطول عن (165سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.



‌ي. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى تمس الأخلاق العامة.



‌ك. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.



‌ل. أن لا يكون للمتقدم شقيق/شقيقة على مقاعد الدراسة حالياً في جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية أو البعثات الدراسية العسكرية الخارجية.



‌م. أن يكون الطالب مستوفياً للشروط المطلوبة من قبل الدولة التي سيوفد اليها.



الوثائق المطلوبة



‌أ. (يتم ارفاق الوثائق بملف pdf واحد مع الطلب الكترونياً + ارفاق الصورة الشخصية الكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)



‌ب. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية (لمقدم الطلب).



‌ج. شهادة الولادة الأصلية.



‌د. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي (يتم تقديمه بعد صدور نتائج الثانوية العامة).



‌ه. صورة مصدقة واضحة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب + مقدم الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.



‌و. صورة مصدقة وواضحة عن قرار التقاعد لابناء المتقاعدين العسكريين + شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء.



‌ز. شهادة خطية من الوحدة لأحد الوالدين تثبت بأنه على رأس عمله في القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي + صورة عن شهادة التعيين.



‌ح. صور شخصية حديثة عدد (3) قياس (6#4).



‌ط. قيد فردي لمقدم الطلب يبين الحالة الاجتماعية (أعزب) من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



