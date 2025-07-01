الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

10:31 م

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الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن منطقة مسؤوليتها. اضافة اعلان





وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.



وبين المصدر أنه تم رصد تحركات لمجموعة من المهربين تحاول تهريب مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، تحركت على إثرها دوريات رد الفعل السريع وطبقت قواعد الاشتباك، ما ادى إلى القبض على المهربين وتحويل المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم إلى الجهات المختصة".



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير كافة قدراتها وإمكاناتها، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة لأبناء الوطن، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.