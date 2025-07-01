الثلاثاء 2025-07-01 11:48 م
 

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

حبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات
مخدرات
 
الثلاثاء، 01-07-2025 10:31 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن منطقة مسؤوليتها.اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبين المصدر أنه تم رصد تحركات لمجموعة من المهربين تحاول تهريب مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، تحركت على إثرها دوريات رد الفعل السريع وطبقت قواعد الاشتباك، ما ادى إلى القبض على المهربين وتحويل المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير كافة قدراتها وإمكاناتها، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة لأبناء الوطن، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو

عربي ودولي رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويت لحجب الثقة

سفن حاويات كبيرة تمر عبر قناة السويس وسط الضباب الرملي في مصر

عربي ودولي مصر.. انقلاب بارجة بحرية في خليج السويس

تعبيرية

طب وصحة 3 تمارين بسيطة يمكنك القيام بها في مكتبك قد تقي من الخرف

صدور تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات

أخبار محلية صدور تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات

11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم

فلسطين 11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم

حبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

شاب فلسطيني يجلس بالقرب من أنقاض منزل سكني تعرض للقصف الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة

فلسطين أكثر من 100 شهيد بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء

"زراعة الكورة" تدعو مزراعي العنب لري أشجارهم

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو مزراعي العنب لري أشجارهم



 
 





الأكثر مشاهدة