الخميس 2026-04-23 02:40 م

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
 
الخميس، 23-04-2026 12:09 م
الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.اضافة اعلان
 
 


