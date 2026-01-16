الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

02:08 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الخميس، على احدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.





وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

