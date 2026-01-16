الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
