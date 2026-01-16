الجمعة 2026-01-16 02:42 م

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

الجمعة، 16-01-2026 02:08 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الخميس، على احدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة إلكترونية متطورة.اضافة اعلان


وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


