الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الخميس، وعلى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محمّلة بواسطة بالونات موجّهة بأجهزة إلكترونية متطورة، إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

