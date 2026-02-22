الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي
-
جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة
-
قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تفتح باب التسجيل للدفعة الـ 34
-
الأمن ينعى الشرطي أحمد المطرمي
-
بدء التدريس في الجامعات للفصل الدراسي الثاني اليوم
-
%1.9 نسبة ارتفاع عدد العمالة في مؤسسات الإيواء الفندقي