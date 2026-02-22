الأحد 2026-02-22 11:14 ص

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

حبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
المضبوطات
 
الأحد، 22-02-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأحد على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.اضافة اعلان


وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة أسماء جلال إقامة دعوى قانونية ضد برنامج رامز جلال بعد عرض حلقتها، معتبرة أنها تضمنت إساءة لها.

فن ومشاهير بعد عرض حلقتها.. فنانة مشهورة ستقاضي رامز جلال - صورة

أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

طب وصحة أهم بدائل السكر لحلويات رمضان

هيئة الإعلام

أخبار محلية تحذير رسمي من استغلال الأطفال وذوي الإعاقة في المحتوى الإعلامي

جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

أخبار محلية جهود أردنية لا تتوقف لتوفير المأوى للأسر المحتاجة في قطاع غزة

في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

تكنولوجيا في دولة عربية.. تفعيل "إنذارات مبكرة رقمية" عبر "رسائل نصية"

أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

فن ومشاهير أجر عمرو دياب في رمضان يثير ضجة.. كم بلغ؟

قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن

أخبار محلية قفزة في امتلاك الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بالأردن



 






الأكثر مشاهدة