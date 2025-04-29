الثلاثاء 2025-04-29 10:50 م
 

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 10:21 م
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة طائرة مسيّرة (درون).اضافة اعلان


وأضاف المصدر "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من رصد طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب للحفاظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.
 
gnews

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