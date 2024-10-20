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الجيش يطرح عطاءً لشراء أنظمة كاميرات مراقبة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 20-10-2024 09:16 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية / قيادة سلاح الجو الملكي عن طرح عطاء لشراء أنظمة كاميرات مراقبة .

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وبحسب إعلان القيادة العامة فإن على الراغبين بالاشتراك مراجعة قسم المشتريات بقيادة سلاح الجو الملكي خلال ساعات الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع ، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲/۱۰/۲۲ ولغاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١١/١٢ لاستلام نسخة كشف المواصفات مقابل (٥٠) خمسون دينار فقط غير مستردة ،  مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول وسجل تجاري.

وسيكون آخر موعد لبيع المناقصات يوم الثلاثاء الموافق ١١/١٢/ ٢٠٢٤ خلال ساعات الدوام الرسمي .


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