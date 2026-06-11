الخميس 2026-06-11 10:42 ص

الجيش يعلن إسقاط صواريخ اخترقت الأجواء الأردنية فجر الخميس

الجيش يعلن إسقاط صواريخ اخترقت الأجواء الأردنية فجر الخميس
الجيش يعلن إسقاط صواريخ اخترقت الأجواء الأردنية فجر الخميس
 
الخميس، 11-06-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-  صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية وطائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت فجر الخميس عشرين صاروخًا أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.
 
 


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