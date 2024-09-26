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الجيش ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدات غذائية في جنوب قطاع غزة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 26-09-2024 05:14 م
الوكيل الإخباري-    نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.اضافة اعلان


واشتمل الإنزال على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
 
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