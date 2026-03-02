الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

وقال في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع التجاري والخدمي جاهز للتعامل مع أي تطورات إقليمية قد تنعكس على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتزويد، موضحا أن المستوردين والتجار يملكون بدائل عديدة للاستيراد.
وأضاف الحاج توفيق أن الغرف التجارية تعمل اليوم مع نقابات وجمعيات أصحاب العمل كفريق واحد لمتابعة الأحداث الجارية في الإقليم والتعامل معها بما يكلف القطاع الخاص من خبرات وبالتنسيق والشراكة مع الوزارات والدوائر والجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة في عدة قطاعات حيوية مثل الشحن والملاحة والتخليص والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وغيرها للوقوف على آخر المستجدات وتشخيص الواقع واتخاذ الحلول المناسبة خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمدة النزاع في المنطقة.
وأكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص بمختلف مكوناته لن يتوانى عن القيام بواجباته لخدمة الوطن والمواطن في كل الظروف بالتشارك مع الجهات الرسمية.
