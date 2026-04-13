الحجاج: "دوار التطبيقية" حل ترقيعي لن يحل المشكلة

ودعا الحجاج، في طرح موجّه إلى أمين عمّان إلى تنفيذ حلول مرورية جذرية، تتمثل بإنشاء نفق يمتد من شارع ابن القيم باتجاه شارع الأمير طلال بن محمد، إلى جانب إقامة جسر علوي يربط منطقة أبو نصير بشفابدران عبر شارع العرب.
وأشار إلى أن انشاء نفق شأنه إنهاء الازدحامات المرورية في المنطقة، وخدمة ما يقارب 400 ألف نسمة من سكان شفابدران وأبو نصير، مؤكداً أن هذه المناطق تستحق مشاريع بنية تحتية متقدمة أسوة بمناطق أخرى شهدت تنفيذ أنفاق وجسور وممرات مشاة بكلف مالية كبيرة.
وتساءل الحجاج عن جدوى إزالة الدواوير في بعض المواقع، في وقت تنفذ فيه الأمانة دواراً جديداً في شارع حماد أبو سويلم بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية، ما يعكس – بحسب وصفه – غياباً في وضوح النهج التخطيطي.
وأكد أن أهالي شفابدران يساهمون بشكل كبير في رفد خزينة الأمانة، ما يستدعي تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المنطقة وتلبي احتياجاتها، مشدداً على أن الحلول الاستباقية اليوم أقل كلفة وأكثر جدوى من تأجيلها إلى المستقبل.
