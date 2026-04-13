الإثنين 2026-04-13 06:34 م

الحجاج: "دوار التطبيقية" حل ترقيعي لن يحل المشكلة

دوار التطبيقية في شفا بدران
الإثنين، 13-04-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري- انتقد عضو مجلس أمانة عمّان لمنطقة شفا بدران سابقاً، المهندس إبراهيم عودة الحجاج، الإجراءات التي اتخذتها أمانة عمّان عقب إزالة أحد الدواوير الحيوية في المنطقة، واصفاً استبداله بإشارات ضوئية بأنه "حل ترقيعي" لا يعالج الأزمة المرورية.اضافة اعلان


ودعا الحجاج، في طرح موجّه إلى أمين عمّان إلى تنفيذ حلول مرورية جذرية، تتمثل بإنشاء نفق يمتد من شارع ابن القيم باتجاه شارع الأمير طلال بن محمد، إلى جانب إقامة جسر علوي يربط منطقة أبو نصير بشفابدران عبر شارع العرب.

وأشار إلى أن انشاء نفق شأنه إنهاء الازدحامات المرورية في المنطقة، وخدمة ما يقارب 400 ألف نسمة من سكان شفابدران وأبو نصير، مؤكداً أن هذه المناطق تستحق مشاريع بنية تحتية متقدمة أسوة بمناطق أخرى شهدت تنفيذ أنفاق وجسور وممرات مشاة بكلف مالية كبيرة.

وتساءل الحجاج عن جدوى إزالة الدواوير في بعض المواقع، في وقت تنفذ فيه الأمانة دواراً جديداً في شارع حماد أبو سويلم بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية، ما يعكس – بحسب وصفه – غياباً في وضوح النهج التخطيطي.

وأكد أن أهالي شفابدران يساهمون بشكل كبير في رفد خزينة الأمانة، ما يستدعي تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المنطقة وتلبي احتياجاتها، مشدداً على أن الحلول الاستباقية اليوم أقل كلفة وأكثر جدوى من تأجيلها إلى المستقبل.
 
 


