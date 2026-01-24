الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب اياد بحادث الطريق الصحراوي

وأعرب ناشطون عن تعازيهم الحارة لذوي الفقيد، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
تواصل حملة التشجير الوطنية في جرش
-
3 وفيات بحادث سير أليم على الطريق الصحراوي
-
وزير الثقافة ينعى الاديب محمد سلام جميعان
-
"مطار مدينة عمّان" يستقبل أول طائرة بعد تشغيله
-
بيان توضيحي من مياه اليرموك حول ما جرى في إربد
-
الأردن .. التقويم المدرسي ومواعيد العطل للفصل الدراسي الثاني
-
ولي العهد في دافوس 56 .. نقل مزايا الأردن الاستثمارية وتكنولوجيا المستقبل للعالم
-
بيان من مياه اليرموك حول غرق منازل بمياه الصرف الصحي