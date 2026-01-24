السبت 2026-01-24 02:04 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب اياد بحادث الطريق الصحراوي
 
السبت، 24-01-2026 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   نعى أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشاب إياد الخصبة، إثر وفاته بحادث سير أليم وقع على الطريق الصحراوي، ما أثار حالة من الحزن والأسى بين أهله وأصدقائه ومعارفه.اضافة اعلان


وأعرب ناشطون عن تعازيهم الحارة لذوي الفقيد، مستذكرين مناقبه وسيرته الطيبة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 


