الحسين إربد يجدد عقد صخرة الدفاع عبدالله نصيب

ونشر النادي عبر منصاته الرسمية صورة للاعب بقميص الفريق، مرفقة بعبارة: "عبدالله نصيب يواصل كتابة فصول المجد ويجدد العهد لمواصلة رحلة الإنجازات وحصد الألقاب" ويأتي تجديد عقد نصيب في إطار مساعي إدارة الحسين إربد للحفاظ على الركائز الأساسية للفريق، استعدادا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة.
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