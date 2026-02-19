الخميس 2026-02-19 05:47 م

"الحسين للإبداع" يكرم الفائزين بجوائز الصندوق

الخميس، 19-02-2026 05:07 م

الوكيل الإخباري- كرم صندوق الحسين للإبداع والتفوق ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الأعمال بالجامعة الهاشمية لفوزهم بجوائز الصندوق للأبحاث الاقتصادية في دورته الرابعة 2025، وهم: الدكتور عمر عربيات، والدكتور هاشم الشرفات، والدكتور إبراهيم خطاطبة.

وقالت الجامعة في بيان اليوم الخميس، إن عربيات والشرفات فازا بجائزة أفضل بحث في مجال السياسة النقدية عن دراستهما المتعلقة بتأثير السياسة النقدية في القطاع المالي الأردني في ظل التحولات الرقمية والاقتصاد الأخضر، فيما فاز الخطاطبة بجائزة أفضل بحث في مجال القطاع المالي والمصرفي عن بحثه حول الملكية المؤسسية ودورها في ديناميكيات السيولة في السوق المالي الأردني.


وأضاف البيان أن هذا الفوز يجسد دور الجامعة الهاشمية الريادي في ميدان البحث العلمي ومكانتها كمؤسسة تجمع بين التفوق العلمي والابتكار والإبداع في مختلف المجالات، كما يبرهن على تميز أعضاء هيئة التدريس فيها وقدرتهم على إنتاج بحوث رصينة تسهم في تعزيز المعرفة التطبيقية المرتبطة بالأولويات الوطنية.


يشار أن الجائزة، التي أطلقها الصندوق عام 2016 بالشراكة مع البنك المركزي الأردني تهدف إلى دعم الأبحاث التطبيقية في القضايا الاقتصادية والمالية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

 
 


