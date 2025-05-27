"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع "المتحدة" للتأمين

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسسة الحسين للسرطان مع الشركة المتحدة للتأمين اتفاقية تعاون، بهدف توفير تأمين رعاية لتغطية علاج مرض السرطان في مركز الحسين للسرطان، للبدء الفوري بالعلاج حصريًا في المركز عند الحاجة، ودون الحاجة للحصول على الموافقات المسبقة.

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ووقّع الاتفاقية عن "الحسين للسرطان" مديرتها العامة نسرين قطامش، وعن الشركة رئيسها التنفيذي رائد حدادين.