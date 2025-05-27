الثلاثاء 2025-05-27 04:33 م
 

"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع "المتحدة" للتأمين

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مؤسسة الحسين للسرطان مع الشركة المتحدة للتأمين اتفاقية تعاون، بهدف توفير تأمين رعاية لتغطية علاج مرض السرطان في مركز الحسين للسرطان، للبدء الفوري بالعلاج حصريًا في المركز عند الحاجة، ودون الحاجة للحصول على الموافقات المسبقة.

اضافة اعلان


ووقّع الاتفاقية عن "الحسين للسرطان" مديرتها العامة نسرين قطامش، وعن الشركة رئيسها التنفيذي رائد حدادين.


وأكدت قطامش، أن الاتفاقية خطوة هامة نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات العلاج الشمولي لمرضى السرطان في المملكة، من خلال تأمين رعاية تكافلي يُعد ضمانًا للحصول على أفضل رعاية طبية ممكنة، حصريًا، ودون إجراءات معقّدة، وبشكل فوري في المركز حال الإصابة بالسرطان.

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي

غزة

فلسطين المستشار الألماني لإسرائيل: لا يمكن تبرير إبادة المدنيين في غزة

قاقاا

المرأة والجمال هل يناسب سيروم فيتامين C البشرة الحساسة؟

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

أخبار محلية مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

ااف

المرأة والجمال ماسك الخيار للبشرة.. 5 فوائد لا غنى عنها لصحة ونضارة وجهك!

7عهغ7ع

تكنولوجيا هل ستتيح الإمارات ChatGPT Plus بالمجان؟

فا

تكنولوجيا قريباً.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية



 
 





الأكثر مشاهدة