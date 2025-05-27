"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع "المتحدة" للتأمين

ووقّع الاتفاقية عن "الحسين للسرطان" مديرتها العامة نسرين قطامش، وعن الشركة رئيسها التنفيذي رائد حدادين.
وأكدت قطامش، أن الاتفاقية خطوة هامة نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات العلاج الشمولي لمرضى السرطان في المملكة، من خلال تأمين رعاية تكافلي يُعد ضمانًا للحصول على أفضل رعاية طبية ممكنة، حصريًا، ودون إجراءات معقّدة، وبشكل فوري في المركز حال الإصابة بالسرطان.
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