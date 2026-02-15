الحكومة تجري تعيينات وإحالات للتقاعد - اسماء

كما قرَّر المجلس تجديد تعيين الدكتور شاكر العدوان، والدكتورة فاطمة الهلالات، والمهندس يزن المحادين، والمهندس محمَّد الهبارنة أعضاء في مجلس المفوَّضين.
