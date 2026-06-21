الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على استخدام 20 دونماً من أرض حرجية لإنشاء مدرسة للثقافة العسكرية في قضاء بيرين.
وأشار إلى أن المجلس أقر كذلك نظاماً معدلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026.
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