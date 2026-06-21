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الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 02:38 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن مجلس الوزراء أقر البدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025/2026، وخصص 45 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها من المزارعين الأردنيين، والمقدرة بنحو 100 إلى 110 آلاف طن، بزيادة تتجاوز الضعف مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ نحو 40 ألف طن.

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وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على استخدام 20 دونماً من أرض حرجية لإنشاء مدرسة للثقافة العسكرية في قضاء بيرين.


وأشار إلى أن المجلس أقر كذلك نظاماً معدلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026.

 

وقال المومني إن مجلس الوزراء أقر تنفيذ الحزمتين الثالثة والرابعة من أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء، بكلفة إجمالية تبلغ 68 مليون دينار.

 
 


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