الحكومة:تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن مجلس الوزراء أقر البدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2025/2026، وخصص 45 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها من المزارعين الأردنيين، والمقدرة بنحو 100 إلى 110 آلاف طن، بزيادة تتجاوز الضعف مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ نحو 40 ألف طن.

اضافة اعلان



وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على استخدام 20 دونماً من أرض حرجية لإنشاء مدرسة للثقافة العسكرية في قضاء بيرين.



وأشار إلى أن المجلس أقر كذلك نظاماً معدلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026.