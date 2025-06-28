السبت 2025-06-28 06:20 م
 

الحكومة تخفّض الجمارك على السكوترز والدراجات

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 28-06-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الوزراء اليوم، ضمن قراراتها الإصلاحية الجديدة في قطاع المركبات، عن تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تصل إلى 26%.اضافة اعلان


وأوضحت الحكومة أن القرار يهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الفردي منخفض الكلفة، وتقليل الاعتماد على الوقود، بما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية في المدن.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسّان، والتي تشمل تخفيضات شاملة على الضرائب والرسوم المفروضة على مختلف أنواع المركبات، بهدف تخفيف الكلف على المواطنين وتحفيز استخدام بدائل نقل أكثر استدامة.

ومن المقرر أن تبدأ دائرة الجمارك العامة بتطبيق القرار اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 29 حزيران 2025.
 
gnews

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