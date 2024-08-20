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الحكومة تدرس إنشاء ملعب بمواصفات عالمية

ستاد عمان الدولي
ستاد عمان الدولي
الثلاثاء، 20-08-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن الرياضة الأردنية بحاجة إلى ملعب أكبر من ستاد عمّان بمواصفات عالمية، خاصة بعد الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم.

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وأضاف النابلسي، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي، الثلاثاء، أن هناك دراسة لإنشاء ملعب كبير، وبمواصفات فنية عالية، مضيفا أن تكلفة الملعب ستكون مرتفعة وبحاجة إلى دعم واستثمار.


وبين أن الوزارة ستبحث عن مستثمرين ودعم مالي لإنشاء الملعب، مؤكدا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).


وأشار إلى أن محدودية موازنة وزارة الشباب تحد من إنشاء ملاعب كبيرة، مضيفا أن لدى الوزارة 5 مدن رياضية متكاملة في المملكة، بالإضافة إلى 3 مدن رياضية جديدة سيتم طرح عطاءاتها قريبا.


وبين أن ملعب القويسمة ليس من اختصاص وزارة الشباب، وإنما من اختصاص أمانة عمّان، مضيفا أنه سيعود إلى الخدمة في القريب العاجل بعد تأهيله.

gnews

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