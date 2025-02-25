الحكومة : ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية

وأشار الخرابشة خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول للطاقة والإعمار في الأردن، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع التعدين.
وأكد الخرابشة، في المؤتمر، أن الأردن يمتلك قطاع طاقة متطوراً، مشيراً إلى أن ما يقارب 27% من الطاقة الكهربائية في المملكة يتم توليدها من مصادر متجددة، ما يجعل الأردن في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية.
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