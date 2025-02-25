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الحكومة : ترخيص شركات للبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية

صورة تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، عن ترخيص شركات متخصصة بالبحث عن الذهب والنحاس والثروات المعدنية لأول مرة، إضافة إلى العمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر وفق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.

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وأشار الخرابشة خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول للطاقة والإعمار في الأردن، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع التعدين.


‎وأكد الخرابشة، في المؤتمر، أن الأردن يمتلك قطاع طاقة متطوراً، مشيراً إلى أن ما يقارب 27% من الطاقة الكهربائية في المملكة يتم توليدها من مصادر متجددة، ما يجعل الأردن في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية.

 
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