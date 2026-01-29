الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

الوكيل الإخباري- استكملت وزارة المالية تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية كانون الثاني الحالي، بعد سداد مبكر لجزء من السندات، في إطار الاقتراض بتكلفة أقل وشروط أفضل تسهم في تخفيف عبء خدمة الدين على المدى القريب والمتوسط.



