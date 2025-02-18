الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025م.

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وعلى صعيد متَّصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.



وضمن القرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة.

وتشمل المرحلة الأولى الخطوط الأكثر طلباً وتخدم أكبر عدد من الركاب وهي: إربد - عمان، والكرك – عمان، وجرش - عمان، والسلط - مجمع الشمال في عمّان، وبما مجموعه (121) حافلة، فيما يبلغ العدد المستهدف للركاب قرابة 10 ملايين راكب سنوياً.



وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2025م، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية لهذه المحطات قبل أسابيع.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتكيُّف القطاع الصحي مع تغير المناخ في الأردن لعام 2024 وخطة العمل للاستراتيجية للأعوام 2025 – 2027م.



وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تبادل المذكَّرات بين الحكومتين الأردنية واليابانية لتمويل مشروع إنشاء نظام "سكادا" لإمدادات المياه في محافظة معان.



واتَّخذ مجلس الوزراء قرارات وتشريعات تتعلَّق بتعزيز قطاع الزِّراعة ودعم الصَّادرات الوطنية، حيث قرَّر الموافقة على اتفاقية لإنشاء مرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق المموَّل من برنامج التعاون الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لمعالجة العديد من الموضوعات لتنسجم مع الاتفاقيَّة الموقَّعة مع الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وكذلك تبويب مواد النظام بما يسهم في تيسير وتسهيل التَّعامل معها من خلال متلقّي الخدمة.