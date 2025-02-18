الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

وعلى صعيد متَّصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
وضمن القرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة.
وتشمل المرحلة الأولى الخطوط الأكثر طلباً وتخدم أكبر عدد من الركاب وهي: إربد - عمان، والكرك – عمان، وجرش - عمان، والسلط - مجمع الشمال في عمّان، وبما مجموعه (121) حافلة، فيما يبلغ العدد المستهدف للركاب قرابة 10 ملايين راكب سنوياً.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمحطات المستقبل 2025م، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية لهذه المحطات قبل أسابيع.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتكيُّف القطاع الصحي مع تغير المناخ في الأردن لعام 2024 وخطة العمل للاستراتيجية للأعوام 2025 – 2027م.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على تبادل المذكَّرات بين الحكومتين الأردنية واليابانية لتمويل مشروع إنشاء نظام "سكادا" لإمدادات المياه في محافظة معان.
واتَّخذ مجلس الوزراء قرارات وتشريعات تتعلَّق بتعزيز قطاع الزِّراعة ودعم الصَّادرات الوطنية، حيث قرَّر الموافقة على اتفاقية لإنشاء مرصد الأمن الغذائي والتغذية لمنطقة المشرق المموَّل من برنامج التعاون الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لمعالجة العديد من الموضوعات لتنسجم مع الاتفاقيَّة الموقَّعة مع الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وكذلك تبويب مواد النظام بما يسهم في تيسير وتسهيل التَّعامل معها من خلال متلقّي الخدمة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وعلى صعيد الاتفاقيَّات مع منظَّمات دوليَّة ودول شقيقة وصديقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين "السياحي وفعاليات الأعمال" بين حكومة المملكة وحكومة دولة قطر الشَّقيقة، المزمع توقيعها خلال أعمال الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي سيعقد في الدوحة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الخارجية وشؤون الكومونولث والتنمية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتي تتضمَّن تقديم منحة إضافية بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لاستدامة التعاون مع المركز بهدف تبادل الخبرات وبناء وتطوير منظومة الأمن السيبراني.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء المصادقة على على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
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