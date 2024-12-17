الحكومة تصدر جملة من القرارات

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، الثلاثاء ، أن هذا ثالث مجلس وزراء يعقد في محافظة خارج عمّان، مشيرا إلى أن الأول كان في محافظة الكرك، والثاني كان في محافظة إربد والثالث في محافظة الزرقاء.

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وأضاف أن مجلس الوزراء أقر نظاما في الزرقاء يشجع على إدماج ونشر ثقافة الابتكار في الأردن.



وبين خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء وافق على خطة لشراء القمح والشعير لتعزيز الأمن الغذائي، كما أقر السير بإجراءات الشراء لمشروع إنشاء مستوعبات حبوب القطرانة، بهدف زيادة السعة التخزينية للحبوب.



ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على الحفر والاستكشاف في حقل السرحان.