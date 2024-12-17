الحكومة تصدر جملة من القرارات

وأضاف أن مجلس الوزراء أقر نظاما في الزرقاء يشجع على إدماج ونشر ثقافة الابتكار في الأردن.
وبين خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء وافق على خطة لشراء القمح والشعير لتعزيز الأمن الغذائي، كما أقر السير بإجراءات الشراء لمشروع إنشاء مستوعبات حبوب القطرانة، بهدف زيادة السعة التخزينية للحبوب.
ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على الحفر والاستكشاف في حقل السرحان.
وتحدث عن تمديد العمل بالخصومات التشجيعية للمستثمرين في القطاع السكني والتجاري بمشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الزرقاء.
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