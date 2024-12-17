 
الثلاثاء 2024-12-17 03:53 م
 

الحكومة تصدر جملة من القرارات

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 17-12-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، الثلاثاء ، أن هذا ثالث مجلس وزراء يعقد في محافظة خارج عمّان، مشيرا إلى أن الأول كان في محافظة الكرك، والثاني كان في محافظة إربد والثالث في محافظة الزرقاء.

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وأضاف أن مجلس الوزراء أقر نظاما في الزرقاء يشجع على إدماج ونشر ثقافة الابتكار في الأردن.


وبين خلال مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء وافق على خطة لشراء القمح والشعير لتعزيز الأمن الغذائي، كما أقر السير بإجراءات الشراء لمشروع إنشاء مستوعبات حبوب القطرانة، بهدف زيادة السعة التخزينية للحبوب.


ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على الحفر والاستكشاف في حقل السرحان.


وتحدث عن تمديد العمل بالخصومات التشجيعية للمستثمرين في القطاع السكني والتجاري بمشروع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الزرقاء.

 
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