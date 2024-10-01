 
الثلاثاء 2024-10-01 02:02 م
 
 

الحكومة تعلن تحسن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 01:18 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تحسن نمو الاقتصاد الأردني خلال الربع الثاني.

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وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.4% وما زال الاقتصاد الأردني منيعا رغم كل الظروف في المنطقة والعالم.

 

وأضاف أن دائرة الإحصاءات العامة ستعلن في وقت لاحق نسب النمو للربع الثاني من العام الحالي.

 

 
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