الحكومة تعلن تحسن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تحسن نمو الاقتصاد الأردني خلال الربع الثاني.

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وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 2.4% وما زال الاقتصاد الأردني منيعا رغم كل الظروف في المنطقة والعالم.