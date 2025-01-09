الحكومة تعلن تفاصيل المدينة الترفيهية والرياضية بالمدينة الجديدة

الوكيل الإخباري- شرعت الحكومة في تنفيذ مشروع مدينة الأردن الجديدةJordan New City (JNC) ، الذي يتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الماضونة، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من عمان والزرقاء.

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وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الازدحام الحضري في هذه المدن من خلال توفير إسكان ميسور التكلفة وعالي الجودة وبنية تحتية حديثة وتعزيز الخدمات العامة.



باعتبارها محور مدينة الأردن الجديدة JNC، من المتوقع إنشاء متنزه ترفيهي ومدينة رياضية بمساحة 220.000 – 250.000 مترًا مربعًا لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز السياحة.

ويطمح هذا المشروع الرائد إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا للترفيه والتجارة، يجذب السكان المحليين والزوار الدوليين على حدٍ سواء. سيتم إجراء دراسة جدوى أولية شاملة لتقييم إمكانات السوق وتوجيه التخطيط الاستراتيجي لهذا المشروع التحويلي.



مؤشرات الاستثمار



أ‌. حجم الاستثمار المتوقع: 360 مليون دينار أردني

الاستثمار الحكومي الأولي: 120 مليون دينار أردني للبنية التحتية في المرحلة الأولى



ب‌. معدل العائد الداخلي: 20%



ت‌. فترة الاسترداد: لم تحدد بعد



ث‌. عدد الوظائف المتوقعة:

من المتوقع أن يخلق المشروع الآلاف من فرص العمل، سواء خلال مرحلة البناء أو في المرحلة التشغيلية، بما في ذلك وظائف في قطاعات البناء والإدارة والخدمات والصناعة، وسيعتمد العدد الدقيق على نطاق المشروع ومرحلته.



ج‌. الخط الزمني المتوقع:

• المدة المتوقعة للإنشاء: من 3-4 سنوات



مميزات وخصائص الموقع

سيتم تنفيذ المشروع على بعد حوالي 30 كم. من مركز مدينة عمان ومدينة الزرقاء، بما يتماشى مع جهود التحديث الاقتصادي والإداري، وهو يقع استراتيجيًا بين العاصمة والزرقاء.



• السوق المحلي: يوجد حوالي 9 ملايين نسمة يعيشون على مسافة معقولة من المشروع، مع تركيز كبير على الفئة العمرية تحت 29 عامًا، والتي تمثل فرصة كبيرة.



• السوق السياحي: يزور الأردن سنويًا حوالي 4.5 مليون سائح يقضون ليلة واحدة على الأقل، ومعظمهم يأتون لأغراض المغامرة والتراث والتجارب الثقافية.



القيمة المضافة للمشروع

يمثل المتنزه الترفيهي المقترح والمدينة الرياضية في المدينة الأردنية الجديدة فرصة تحويلية لتلبية الطلب غير المحقق في المنطقة على الترفيه عالي الجودة، مع ترسيخ الأردن كمركز سياحي إقليمي. ومن خلال الاستفادة من موقعه الاستراتيجي وإمكانات السوق القوية ونهج التطوير المرحلي، يتمتع هذا المشروع بموقع مثالي لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية السياحة في البلاد وضمان النجاح والاستدامة على المدى الطويل.



إضاءات هامة على المشروع

يفتقر الأردن، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 11.5 مليون نسمة ويتركزون في الشمال الغربي (حول عمان والزرقاء)، إلى خيارات ترفيهية عالية الجودة. ستوفر الوجهة المقترحة تجربة ترفيهية عالمية المستوى، تجمع بين الترفيه والتجزئة وخيارات الطعام المصممة خصيصًا لجماهير متنوعة. ويهدف المشروع إلى:



أن يكون وجهة منتظمة للسكان المحليين

جذب الزوار اليوميين من مختلف أنحاء المنطقة

دمج ميزات تجذب السياح الدوليين



تفاصيل أخرى للمشروع

رسوم الدخول: تمثل عادة 58% من إيرادات المتنزهات الترفيهية

الأغذية والمشروبات: تشكل حوالي 26% من الإنفاق، وغالبًا ما تتفوق على تجارة التجزئة

قطاع التجزئة: يمثل حوالي 13% من إجمالي الإنفاق

هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك: تحقق المجمعات الكبرى عادة هوامش تتراوح بين 25% و35%



ما هو المطلوب من المستثمر؟



من المتوقع أن يقوم المستثمرون بتصميم وبناء وتمويل وإدارة المشروع، بما في ذلك:

إنشاء متنزه ترفيهي/متنزه والمدينة الرياضية في المدينة الجديدة، باستخدام تحليل الاستخدام الأعلى والأفضل (HBU).



عوامل النجاح