الحكومة تُعلن عن جملة من القرارات

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني،وخلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة معان إن مجلس الوزراء وافق على فرض رسم تصدير بقيمة (35) دينار للطن على أصناف الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية لمدة عام؛ لغايات دعم القطاع الصناعي وبهدف توفير المادة الخام لمصانع الورق والكرتون المحلية.

اضافة اعلان



ولفت أنه في كل شهر هناك جلسة لمجلس الوزراء في إحدى المحافظات، واليوم المجلس عقد جلسته الرابعة في معان.



وأضاف أن جلسة المجلس بدأت باستعراض الحكومة لرؤيتها التنموية لمحافظة معان، مبينا أن كل وزير شرح المشاريع التي تعكف وزارته على انجازها في المحافظة.



وتحدث المومني عن مركز الخدمات الحكومي في محافظة معان الذي جرى افتتاحه اليوم، مؤكدا أهميَّة مراكز الخدمات الحكوميَّة في التَّسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتقديم خدمات نوعيَّة في جميع محافظات المملكة.



وبين أن مركز الخدمات الحكومي الشامل في معان يقدم 124 خدمة من 25 مؤسسة.



وأشار المومني إلى أن رئيس الوزراء تحدث أيضاً عن مشروع تزويد منطقة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي الذي سينتهي بعد عامين، بما يسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.



وبين المومني أن رئيس الوزراء تحدث خلال جلسة مجلس الوزراء عن عدد من المشاريع الكبرى التي ستمر عبر محافظة معان والتي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة، مثل الناقل الوطني، وكذلك مشروع سكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية من جهة، ونعمل حالياً على ربطها مع الميناء .



وقال إنه سيجري العمل على انشاء مركز للسكري والغدد الصماء خلال فترة قريبة.



وأعلن المومني عن موافقة الحكومة على اتفاق أحادي الجانب بشأن الاعتراف بتدريب وإصدار الشهادات للبحارة الذين يحملون شهادات كفاءة أردنية للخدمة على متن السفن التي تحمل العلم النرويجي.



وبين المومني أن مجلس الوزراء وافق على اتفاقية الشريك المنفذ بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تنفيذ خطط العمل الممولة من الصندوق والمرتبطة ببرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان القطري العاشر للأعوام (2023-2027) لدى المملكة.



وتحدث المومني عن الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.



وأكد المومني موافقة مجلس الوزراء على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين الحكومة الأردنية وحكومة دولة الكويت.

ولفت المومني إلى الموافقة على محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة الأردنية الكازاخستانية الحكومية حول التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني.