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الحكومة تعلن عن 3 وظائف قيادية شاغرة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأحد، 02-03-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة الأحد عن ثلاث وظائف قيادية شاغرة، وهي: أمين عام مجمع اللغة العربية الأردني، وأمين سجل الجمعيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة.اضافة اعلان


وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، عبر منصة "إكس": "استمرارًا لنهج الشفافية في تطبيق نظام القيادات الحكومية، تعلن الحكومة عن ثلاث وظائف قيادية جديدة."

ونشرت هيئة الإدارة والخدمة العامة تفاصيل المتطلبات والشروط لشغل الوظائف القيادية المعلنة.

للاطلاع على تفاصيل الوظائف المعلنة، انقر هنا.
 
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