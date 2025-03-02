الحكومة تعلن عن 3 وظائف قيادية شاغرة

وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، عبر منصة "إكس": "استمرارًا لنهج الشفافية في تطبيق نظام القيادات الحكومية، تعلن الحكومة عن ثلاث وظائف قيادية جديدة."
ونشرت هيئة الإدارة والخدمة العامة تفاصيل المتطلبات والشروط لشغل الوظائف القيادية المعلنة.
للاطلاع على تفاصيل الوظائف المعلنة، انقر هنا.
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