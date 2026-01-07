الأربعاء 2026-01-07 07:09 م

الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا

الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا
الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا
 
الأربعاء، 07-01-2026 07:05 م
الوكيل الإخباري- بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، زيادة عدد الحجاج المخصص لبعثة المعلمين لموسم حج 1477 هـ من (60) ستين حاجًا إلى (120) مائة وعشرين حاجًا، بما فيهم محارم الإناث وزوجات المعلمين.اضافة اعلان


ويأتي ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلمين خلال الأشهر الماضية، حيث قامت بصرف السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وتخصيص قطع أراضٍ لإسكان المعلمين، ومضاعفة نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة اعتبارًا من العام الجامعي الحالي.

كما خصصت الحكومة نسبة خمسة بالمئة من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات، إلى جانب قيامها بصيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها، وبناء أندية معلمين في بعض المحافظات التي لا توجد فيها أندية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا

أخبار محلية الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا

ب

شؤون برلمانية "طاقة الأعيان" تطلع على مشاريع وخطط شركة توزيع الكهرباء

توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية توجيهات هامة من رئيس الوزراء جعفر حسان

إعلان هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

أخبار محلية إعلان هام من التنفيذ القضائي لجميع المواطنين

"الأسرة النيابية" تضع خطتها وتنتخب نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة

شؤون برلمانية "الأسرة النيابية" تضع خطتها وتنتخب نائبًا للرئيس ومقررًا للجنة

ب

فلسطين أزمة صحية خطيرة في غزة: نقص حاد في المستهلكات المخبرية يهدد حياة المرضى

ل

عربي ودولي ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة وروسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه

ل

عربي ودولي الجيش السوري: لم نبدأ أي عمليات تقدم تجاه مناطق سيطرة "قسد"



 






الأكثر مشاهدة