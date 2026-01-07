الحكومة تقرر رفع بعثة حج المعلمين من (60) إلى (120) حاجًا

07:05 م

الوكيل الإخباري- بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، زيادة عدد الحجاج المخصص لبعثة المعلمين لموسم حج 1477 هـ من (60) ستين حاجًا إلى (120) مائة وعشرين حاجًا، بما فيهم محارم الإناث وزوجات المعلمين.





ويأتي ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلمين خلال الأشهر الماضية، حيث قامت بصرف السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وتخصيص قطع أراضٍ لإسكان المعلمين، ومضاعفة نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة اعتبارًا من العام الجامعي الحالي.



كما خصصت الحكومة نسبة خمسة بالمئة من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات، إلى جانب قيامها بصيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها، وبناء أندية معلمين في بعض المحافظات التي لا توجد فيها أندية.

