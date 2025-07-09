الحكومة تقرر مضاعفة موازنة اتحاد كرة القدم اعتبارا من العام المقبل

الوكيل الإخباري- ترأس سموّ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، اجتماعاً للاتحاد، استضاف فيه رئيس الوزراء جعفر حسَّان، جرى خلاله التأكيد على أهميَّة تكاتف الجهود للبناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله لكأس العالم، واستثماره كقصَّة نجاح لتحفيز الشَّباب واستدامة هذه الإنجازات.

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وأعرب سمو الأمير علي بن الحسين، خلال الاجتماع عن تقدير الاتِّحاد الأردني لكرة القدم، لدعم الحكومة واهتمامها المتواصل بقطاعي الشباب والرياضة.



وشدد سموه على ضرورة البناء على الإنجاز التاريخي المتمثل بتأهل المنتخب الوطني لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، وما يتطلبه ذلك من مواصلة العمل بجهد مكثف، وتعزيز البرامج والخطط لضمان ديمومة هذا النجاح، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مكونات منظومة كرة القدم، ويُسهم في ترك إرث رياضي مستدام للأجيال القادمة.



بدوره، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الدعم الكبير من جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، ومتابعتهما الحثيثة للمنتخب الوطني وللرِّياضة الأردنيَّة، ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها سموّ الأمير علي بن الحسين في قيادته للاتحاد الأردني لكرة القدم.



وأكَّد رئيس الوزراء دعم الحكومة لمسيرة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلَّق بالتحضير والإعداد لمنافسات كأس العالم، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة لروابط المشجعين لمؤازرة المنتخب في مهمَّته العالميَّة.



وأعلن في هذا الصَّدد، مضاعفة الحكومة لموازنة الاتحاد اعتباراً من العام المقبل، لتمكينه من مواصلة إنجازاته خلال المرحلة المقبلة، وعزم الحكومة دعم التوسُّع في مراكز تدريب الواعدين بكرة القدم لتشمل مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من البنية التحتيَّة لمراكز الشَّباب في بناء برامج تدريبية لكرة القدم ومختلف الرياضات إلى جانب برامجها الأخرى.



ولفت رئيس الوزراء إلى أهميَّة رعاية المواهب وتطوير قدرات الموهوبين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرِّياضيَّة، وتهيئة البنية التحتيَّة الملائمة لصقل إبداعاتهم في جميع المحافظات، مؤكِّداً دعم الحكومة لإنشاء وصيانة وتأهيل ملاعب تدريبيَّة في المحافظات، وإدامتها لخدمة الأندية والمواهب الرِّياضيَّة.