 
الخميس 2024-12-12 01:15 م
 

الحكومة تقر مشروع تحسين خدمات الصرف الصحي جنوبي العاصمة

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أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 11:30 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الحكومة وافقت مؤخرا على التمويل المقدم من الحكومة الألمانية / بنك الإعمار الألماني (KFW) كقرض بقيمة 60 مليون يورو لتنفيذ مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي جنوبي العاصمة عمان.

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وقال أبو السعود إن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة والصرف الصحي وحمايتها بما يحسن من الواقع البيئي استجابة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتمكين جميع المواطنين من الحصول على نظام صرف صحي مركزي وتخفيف الأعباء الناتجة عن الحفر الامتصاصية وتحسين الواقع البيئي والخدمي .

 

وأضاف أن مستوى خدمات الصرف الصحي في الأردن يبلغ حاليا 68% حيث تعمل الوزارة على الارتقاء بالواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي وإنجاز عدد من محطات الصرف الصحي في عدد من المناطق وتنفيذ شبكات صرف صحي وكذلك توسيع وتطوير ورفع قدرات محطات قائمة. 


 
gnews

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