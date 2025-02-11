الحكومة تكشف عن جملة من القرارات الجديدة

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة المفرق، في جامعة آل البيت. إن الحكومة وافقت على منح 96 جمعية وأسر محدودة الدخل دعما من وزارة التنمية الاجتماعية .
وأشار إلى قرار الحكومة بإنشاء قسم إسعاف وطوارئ ووحدة غسيل كلى وتوسعة لمستشفى المفرق الحكومي وإنشاء مدرسة مهنية في منطقة رحاب بني حسن.
ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حاليا في محافظة المفرق، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس، وعرض رؤية الحكومة التنموية للمحافظة.
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