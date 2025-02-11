 
الثلاثاء 2025-02-11 02:26 م
 

الحكومة تكشف عن جملة من القرارات الجديدة

محمد المومني
محمد المومني
الثلاثاء، 11-02-2025 01:27 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستستكمل أجزاء من طريق معبر الكرامة - الركبان وإصلاح جزء من طريق بغداد.اضافة اعلان


وقال المومني خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة المفرق، في جامعة آل البيت. إن الحكومة وافقت على منح 96 جمعية وأسر محدودة الدخل دعما من وزارة التنمية الاجتماعية .

وأشار إلى قرار الحكومة بإنشاء قسم إسعاف وطوارئ ووحدة غسيل كلى وتوسعة لمستشفى المفرق الحكومي وإنشاء مدرسة مهنية في منطقة رحاب بني حسن.

ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حاليا في محافظة المفرق، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس، وعرض رؤية الحكومة التنموية للمحافظة.
 
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