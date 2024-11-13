الحكومة تكشف موعد اعلان قرار الحد الادنى للاجور في الاردن

وبين خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماصية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.
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