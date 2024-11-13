الحكومة تكشف موعد اعلان قرار الحد الادنى للاجور في الاردن

12:51 م

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار إن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين. اضافة اعلان





وبين خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماصية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.