الحكومة تنجز عددا من مستهدفات قطاع الصناعات الإبداعية

الوكيل الإخباري- أنجزت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي، جملة من مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، في قطاع الصناعات الإبداعية.

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وبحسب تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن النصف الأول من العام الحالي؛ افتتحت الحكومة المركز الأول المتخصص بخدمة رياديي الأعمال في إقليم الوسط Tech Hub، وحددت موقع المركزين المتخصصين للرياديين في الجنوب والشمال، وطرحت العطاء الخاص بتصميم المركزين.



وحددت الحكومة 48 فرصة وتحد من 9 قطاعات ونشرتها على منصة ستارت أب لمشروع إعداد وصف الفرص والتحديات.