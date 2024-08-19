الحكومة تنجز عددا من مستهدفات قطاع الصناعات الإبداعية

وبحسب تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن النصف الأول من العام الحالي؛ افتتحت الحكومة المركز الأول المتخصص بخدمة رياديي الأعمال في إقليم الوسط Tech Hub، وحددت موقع المركزين المتخصصين للرياديين في الجنوب والشمال، وطرحت العطاء الخاص بتصميم المركزين.
وحددت الحكومة 48 فرصة وتحد من 9 قطاعات ونشرتها على منصة ستارت أب لمشروع إعداد وصف الفرص والتحديات.
كما انتهت من مشروع تدريب متدربين في الشركات الناشئة، وافتتحت مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية في العاصمة عمان - E-Gam ing and Sports Center، وبدأت العمل على تجهيزات مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية في محافظتي العقبة واربد.
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير على إشارات الغاز في عمان
-
ولي العهد: أحلى صباح قبل الدوام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الخميس - أسماء
-
ايقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- أسماء
-
افتتاح مدرسة جديدة في لواء المزار الشمالي
-
توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية والمستشفى التخصصي
-
التربية تدعو أولياء الأمور لتسجيل الطلبة في برنامج التعليم الاستدراكي
-
بعد مفاجأة الذهب .. رجل أعمال أردني يكافئ موظفيه مجدداً ! - فيديو