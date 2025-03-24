الحكومة تنجز 76 إجراء من خلال جولاتها الميدانية

الوكيل الإخباري- أظهر التقرير الرابع لسير العمل في المواقع التي تفقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان ضمن زياراته التفقدية الدورية، أن الزيارات شملت 65 موقعاً في 11 محافظة، خلال الفترة ما بين 25 أيلول 2024 وحتى 23 آذار 2025.

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وبين التقرير، أن هذه المواقع تطلبت إجراءات وتدخُّلات تنموية وتحسينية بلغ عددها 133 إجراءً، وشملت قطاعات: الصحة، والتعليم، والتدريب المهني والتقني، والإنتاج الزراعي والصناعي، والرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، والشباب والسياحة.



وكشف التقرير عن إنجاز 76 إجراءً، بينما يتواصل العمل لإنجاز 57 إجراءً تحسينياً آخر، سيتمّ إنجازها تباعاً خلال الفترة المقبلة.



وكان من أبرز الإجراءات التي أنجزت في البادية الشمالية بمحافظة المفرق، البدء بتوسعة المصنع بمساحة 1250مترا مربعا لتوفير 250 فرصة عمل إضافية من المجتمع المحلي، كما سيتم إنشاء حضانة بمساحة 150مترا مربعا إضافية.



وفي دير علا بمحافظة البلقاء، بدأت أعمال التوسعة في مستشفى الأميرة إيمان الحكومي لاستحداث وحدة غسيل الكلى وعيادات خارجية بمساحة إجمالية تبلغ 1190مترا مربعا، ويتوقع إنجازها في النصف الأول من العام الحالي، بعد أن كانت مقررة لأربع سنوات.



كما تمّ رفد المستشفى بأطباء اختصاص وكوادر تمريضية، وتزويده بعدد من الأجهزة الطبية، والانتهاء من صيانة التكييف المركزي وتشغيله في جميع مرافق المستشفى.



وفي الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، تم إنجاز تحسين مرافق للأطفال في جمعية سيدات وادي الريان الخيرية، وإجراء صيانة شاملة لمبنى الجمعية، وتأمينها بالمعدات اللازمة لزيادة عدد المتدربات على المهن المختلفة.



أما في محافظة مأدبا، فقد تم العمل على زيادة استخدام الطاقة الشمسية في مصنع الصافي للألبسة في قضاء مليح، وذلك لغايات توفير 100 وظيفة جديدة، وكذلك تحسين جودة خدمات الاتصالات، كما سيتم العمل على إنشاء حديقة بالقرب من الممر السياحي في المحافظة، خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وفي محافظة الكرك، تم إنشاء نظام إنارة داخلية وخارجية لقلعة القطرانة، وإجراء صيانة وتأهيل لمدخل القلعة ومركز الزوار، بالإضافة إلى صيانة عامة داخل المركز، وإنجاز أعمال التشجير وزراعة الممرات وأعمال تصريف مياه الأمطار وتركيب نظام الريّ.