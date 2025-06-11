الأربعاء 2025-06-11 03:51 م
 

الحكومة: نظام معدل لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي الداعم للكتب المدرسية

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج
مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج
 
الأربعاء، 11-06-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

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ويهدف مشروع النظام إلى تجويد عملية تطوير المناهج وفقاً للممارسات الفضلى، وتنظيم شؤون مجلسيه التنفيذي والأعلى، وإناطة مسؤولية إعداد الامتحانات والاختبارات بالمركز بحيث يصبح مسؤولا عن إعداد الامتحانات والاختبارات لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى بناء بنك أسئلة محوسبة للامتحانات الوطنية والدولية، مثل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".


كذلك يهدف مشروع النظام الجديد، إلى تطوير ومراجعة المحتوى التعليمي الرقمي الداعم للكتب المدرسية، ليتماشى مع المتغيرات العالمية في حقل التعليم، ودمج التكنولوجيا والمهارات الحديثة في العملية التعليمية.


كذلك نص مشروع النظام على إعداد أسس فنية واضحة لتقييم المناهج والمواد التعليمية والمحتوى الرقمي، وتحليل استجابات الطلبة في التقييمات المختلفة، مما يتيح بناء مؤشرات أداء دقيقة تساعد على تحسين الجودة وتوجيه قرارات التطوير بناء على نتائج وبيانات واقعية.


كما أدرجت آليات لمراجعة الملاحظات القادمة من الميدان التربوي –مثل المديريات والمعلمين – بشأن الكتب المدرسية، ما يجعل عملية التطوير مستجيبة للفعل التعليمي.


ويهدف مشروع النظام المعدل، لتعزيز جودة التعليم، ووضع الأردن في مسار تعليمي يواكب العالم من حيث أدوات التقييم، والمنافسة بالمعايير والاختبارات الدولية.

 
gnews

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