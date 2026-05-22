الحملة الأردنية توزع الكسوة على الأسر النازحة جنوب قطاع غزة

02:41 م

الوكيل الإخباري- واصلت الحملة الأردنية، إحدى مبادرات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، جهودها الإنسانية في قطاع غزة، من خلال تنفيذ فعالية لتوزيع الكسوة على الأسر النازحة والأطفال في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز صمود العائلات المتضررة من الأوضاع الإنسانية الصعبة قبيل حلول عيد الأضحى. اضافة اعلان





وشهدت الفعالية أجواءً إنسانية وتفاعلاً واسعاً من الأهالي، حيث جرى توزيع الكسوة على مئات المستفيدين ضمن آلية منظمة تراعي الاحتياجات الإنسانية للأسر الأكثر تضرراً، وبما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.



وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرات تأتي استمراراً للدور الإغاثي والإنساني الذي تنفذه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في قطاع غزة، عبر سلسلة من المشاريع والمساعدات التي تستهدف دعم النازحين وتعزيز مقومات الحياة الكريمة لهم.



وثمّن المستفيدون الجهود الأردنية المتواصلة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي أسهمت في إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال والعائلات في ظل الظروف الراهنة.





