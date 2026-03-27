الحمل الكهربائي يرتفع 22% خلال المنخفض ليصل إلى 3870 ميغاواط

وأوضحت بيانات الشركة أن مستويات الاستهلاك اليومية منذ الخميس 19 آذار، شهدت تقلبات مرتبطة بالنشاط اليومي والظروف الجوية، حيث تراوحت بين 2830 و3870 ميغاواط.
فقد بلغ الاستهلاك الخميس 3670 ميجاواط، قبل أن ينخفض الجمعة بشكل ملحوظ إلى 2830 ميغاواط، أي بانخفاض نحو 23%، ثم عاد للارتفاع السبت ليصل إلى 3110 ميغاواط، مسجلاً زيادة بنسبة 10% عن الجمعة.
واستمر الصعود الأحد ليبلغ 3170 ميغاواط، بزيادة 1.9% عن اليوم السابق، قبل أن يرتفع الاثنين إلى 3470 ميغاواط، أي زيادة 9.5% مقارنة بالأحد.
وسجل الثلاثاء 3760 ميغاواط بارتفاع قدره 8.4% عن الاثنين، ووصل الأربعاء نحو 3800 ميغاواط، أي بزيادة 1.1% عن الثلاثاء، قبل أن يصل الخميس الحالي إلى 3870 ميغاواط، مسجلاً زيادة 1.8% عن الأربعاء.
ويظهر تحليل الأرقام أن متوسط الحمل الكهربائي الأسبوعي بلغ نحو 3460 ميغاواط، مع فرق يصل إلى 37% بين أعلى وأدنى حمل أسبوعي، مما يعكس تأثير التقلبات الجوية على استهلاك الكهرباء دون تسجيل أي أزمات استثنائية.
وأكدت الشركة أن ترشيد استهلاك الطاقة ليس خيارًا بل واجبًا وطنيًا لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الشبكة، مشيرة إلى جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء ورفع موثوقية الشبكة لتقليل فرص حدوث الانقطاعات.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
