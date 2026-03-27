الحمل الكهربائي يرتفع 22% خلال المنخفض ليصل إلى 3870 ميغاواط

الوكيل الإخباري- سجلت شركة الكهرباء الوطنية أمس الخميس، أعلى حمل كهربائي خلال الأسبوع، حيث بلغ 3870 ميغاواط، بزيادة نحو 22% منذ الأحد الماضي، في مؤشر على ارتفاع الطلب مع تأثير المنخفض الجوي على الأردن.

وأوضحت بيانات الشركة أن مستويات الاستهلاك اليومية منذ الخميس 19 آذار، شهدت تقلبات مرتبطة بالنشاط اليومي والظروف الجوية، حيث تراوحت بين 2830 و3870 ميغاواط.



فقد بلغ الاستهلاك الخميس 3670 ميجاواط، قبل أن ينخفض الجمعة بشكل ملحوظ إلى 2830 ميغاواط، أي بانخفاض نحو 23%، ثم عاد للارتفاع السبت ليصل إلى 3110 ميغاواط، مسجلاً زيادة بنسبة 10% عن الجمعة.



واستمر الصعود الأحد ليبلغ 3170 ميغاواط، بزيادة 1.9% عن اليوم السابق، قبل أن يرتفع الاثنين إلى 3470 ميغاواط، أي زيادة 9.5% مقارنة بالأحد.



وسجل الثلاثاء 3760 ميغاواط بارتفاع قدره 8.4% عن الاثنين، ووصل الأربعاء نحو 3800 ميغاواط، أي بزيادة 1.1% عن الثلاثاء، قبل أن يصل الخميس الحالي إلى 3870 ميغاواط، مسجلاً زيادة 1.8% عن الأربعاء.



ويظهر تحليل الأرقام أن متوسط الحمل الكهربائي الأسبوعي بلغ نحو 3460 ميغاواط، مع فرق يصل إلى 37% بين أعلى وأدنى حمل أسبوعي، مما يعكس تأثير التقلبات الجوية على استهلاك الكهرباء دون تسجيل أي أزمات استثنائية.