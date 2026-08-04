الثلاثاء 2026-08-04 09:24 ص

الحمل الكهربائي يسجل 4140 ميجاواط أمس الاثنين

بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء
شركة الكهرباء الوطنية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين 4140 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنها وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.


كما أكدت أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.

 
 


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بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

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