الحمل الكهربائي يسجل 4140 ميجاواط أمس الاثنين

وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنها وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما أكدت أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.
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