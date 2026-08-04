الحمل الكهربائي يسجل 4140 ميجاواط أمس الاثنين

الوكيل الإخباري- بلغ الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين 4140 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنها وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.