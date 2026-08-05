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الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط أمس الثلاثاء

بلدية كفرنجة: إزالة 532 اعتداء على شبكة الكهرباء وخفض الفاتورة من 30 ألفا إلى 2400 دينار
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الثلاثاء 4220 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

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وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنها وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.


كما أكدت أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.

 
 


gnews

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