الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط أمس الثلاثاء

الوكيل الإخباري- بلغ الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الثلاثاء 4220 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

اضافة اعلان



وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية، وأنها وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.