الحموري: جهود الملك تعزز الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات رغم التحديات

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة السابق الدكتور فوزي الحموري، عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

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