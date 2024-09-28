الحموري: جهود الملك تعزز الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات رغم التحديات

وأشار الدكتور الحموري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن جلالة الملك، رغم الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة، يواصل مساعيه الحثيثة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. كما يعمل جلالته على إعلاء صوت الحق والدفاع عن القضايا العربية والإنسانية على الصعيد الدولي.
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