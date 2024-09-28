 
السبت 2024-09-28 06:42 م
 
 

الحموري: جهود الملك تعزز الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات رغم التحديات

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطابه أمام الأمم المتحدة
الملك عبدالله الثاني
السبت، 28-09-2024 05:46 م

الوكيل الإخباري-   أعرب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة السابق الدكتور فوزي الحموري، عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.

اضافة اعلان


وأشار الدكتور الحموري، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن جلالة الملك، رغم الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة، يواصل مساعيه الحثيثة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. كما يعمل جلالته على إعلاء صوت الحق والدفاع عن القضايا العربية والإنسانية على الصعيد الدولي.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تنفذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يستكمل لقاءاته ومشاركاته بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

محافظة العقبة

أخبار محلية بدء فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس بالعقبة

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطابه أمام الأمم المتحدة

أخبار محلية الحموري: جهود الملك تعزز الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات رغم التحديات

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يوجه بضرورة تحسين الخدمة على جسر الملك حسين

الحداد

عربي ودولي دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين



 


الأكثر مشاهدة