الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع رومانيا

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفداً عسكرياً رومانياً.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك بين الجيشين الصديقين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.