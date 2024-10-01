الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع رومانيا

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك بين الجيشين الصديقين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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