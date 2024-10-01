 
الثلاثاء 2024-10-01 04:58 م
 
 

الحنيطي يبحث التعاون العسكري مع رومانيا

الحنيطي خلال استقباله الوفد | من المصدر
الحنيطي خلال استقباله الوفد | من المصدر
الثلاثاء، 01-10-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وفداً عسكرياً رومانياً.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك بين الجيشين الصديقين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

من جانبه، عبر الوفد عن تقديره للدور الأردني المميز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
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