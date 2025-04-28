الحنيطي يستقبل معاون رئيس الأركان لهيئة التسليح والتجهيز الكويتية

وبحث اللواء الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين، وترسيخ العلاقات الثنائية الوطيدة المبنية على الرؤى والتطلعات المستقبلية، والتي أرستها القيادة الحكيمة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة.
بدوره، أشاد الشيخ خليفة الصباح بما شهدته القوات المسلحة الأردنية من تحديث وتطوير مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجيشين الشقيقين وخاصة في المجال التسليح والتجهيز.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والملحق العسكري الكويتي.
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